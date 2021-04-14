Цвіт дерев у парку Сколівські Бескиди покрив пізній сніг

Цієї ночі на Львівщині температура повітря опуститься нижче нуля. 15 квітня синоптики прогнозують до 5 градусів морозу. На дорогах буде ожеледиця.

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, 15 квітня вночі та вранці буде сильний заморозок та туман.

«15 квітня невеликі опади (сніг, мокрий сніг та дощ). На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вночі сильні заморозки 0 - 5°, температура вдень 2 – 7° тепла. Погіршення видимості в опадах, тумані 500 - 1000 м», — вказано у повідомленні синоптиків.

Зважаючи на те, що 14 квітня йшов дощ і мокрий сніг, мінусова температура спричинить на дорогах ожеледицю. Поліція просить усіх учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах. У випадку будь-яких непередбачуваних ситуацій прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

За попереднім прогнозом, на Львівщині потепліє не раніше 18 квітня.