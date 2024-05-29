У ніч на середу, 29 травня, Росія атакувала українські міста ударними дронами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили один БпЛА типу Shahed.

«У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів. Наразі електропостачання відновлене. Люди не постраждали», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Додамо, що повітряна тривога в Рівненській області тривала з 01:41 до 03:03. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 14 ударними дронами типу Shahed. Сили ППО збили 13 з них у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.