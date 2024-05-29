Найбільше кількість ударних БпЛА знищили в небі на Миколаївщиною

В ніч на середу, 29 травня, російські військові вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Зазначається, що російські окупанти випустили по Україні 14 дронів-камікадзе з району Приморсько-Ахтарська (Росія).

Своєю чергою українські захисники знищили 13 ударних БпЛА, випущених російськими військовими.

«До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Українська ППО працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, більшість російських дронів-камікадзе намагались атакувати Миколаївську область. Там українські захисники знищили 11 ударних БпЛА.

Ще один російський безпілотник збили в небі над Кіровоградщиною. За інформацією начальника ОВА Андрій Райковича, уламки збитого російського безпілотника в одному із населених пунктів пошкодили дроти електропередач. На місці події працюють відповідні спеціалісти.

У Рівненській області уламки збитого «шахеда» впали на один з об’єктів енергетики. Внаслідок чого спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів. Електропостачання вже відновили, повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Надаємо, в ніч на вівторок, 28 травня, російські військові випустили по Україні три ударних БпЛА. Українська ППО збили всі три «шахеди» в межах Запорізької, Дніпропетровської та Черкаської областей.