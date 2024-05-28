ППО знищила всі випущені Росією ударні безпілотники

В ніч на вівторок, 28 травня, росіяни атакували Україну трьома ударними безпілотниками. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни атакували Україну трьома ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська (Росія). Підрозділи повітряних сил збили всі три випущені окупантами ударні безпілотники.

Українська ППО працювала у межах Запорізької, Дніпропетровської та Черкаської областях.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, росіяни також атакували область з РСЗВ «Град».

«Ворожі снаряди поцілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди вціліли», – йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці вівторка, 28 травня, окупанти вдарили по райцентру та Мирівській громаді. Внаслідок атаки отримав травми 32-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Обстріли пошкодили спортивний клуб, приватний будинок та господарську будівлю.



Нагадаємо, в ніч на неділю, 26 травня, російські окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА та понад десятком ракет. Сили оборони знищили всі випущені Росією «шахеди» та 12 крилатих ракет.