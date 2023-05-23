Вночі вівторка, 23 травня росіяни задіяли для ударів по території України дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва. Шість дронів збила протиповітряна оборона, повідомило зранку у вівторок командування Повітряних сил.

«Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР"», – сказано в повідомленні.

У ньому відсутня інформація про те, скільки загалом дронів було випущено, також не повідомляється про те, у яких областях це сталося. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім лише зазначив, що два іранські дрони-камікадзе збили на території Миколаївської області.

Водночас минулої ночі масштабних повітряних тривог не було: так, із західних областей її оголошували лише на Рівненщині та Хмельниччині.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на понеділок, 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти Дніпра, випустивши 16 ракет різного типу та 20 дронів Shahed. Тоді всі безпілотники та чотири крилаті ракети Повітряні сили збили.