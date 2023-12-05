Знищений російський безпілотник

У ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами С-300. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Як розповіли військові, ворог атакував дронами з двох напрямків – Курської області РФ та Приморсько-Ахтарська. Зенітні керовані ракети С-300 росіяни спрямували по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

«Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України», – йдеться у повідомленні.

інфографік Повітряних сил ЗСУ

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.