Обстріл серйозно пошкодив фасад дитсадка

Російській окупанти вчергове обстріляли деокупований Херсон. У понеділок, 4 грудня, росіяни обстріляли дитячий садочок, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами голови ОВА, обстріл дитсадочка стався приблизно об 11:00. Наразі невідомо, якими саме боєприпасами росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі.

«Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється», – повідомив Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни атакували Шуменський район Херсона, розташований у північно-західній частині міста.

Нагадаємо, 3 грудня окупанти обстріляли багатоповерхівку і дві лікарні у Херсоні, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще семеро отримали поранення.