Наслідки російського осбстрілу Херсона

Російські військові завдали ударів по житловій багатоповерхівці і двох лікарнях у Херсоні. Під час російського обстрілу у неділю, 3 грудня, в двоє людей загинули і семеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, росіяни вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

«У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє і отримали поранення семеро людей. Усі травмовані ушпиталені. Їм надається медична допомога», – уточнив Мрочко, зазначивши, що йдеться про жертв влучання по житловому будинку.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що росіяни також вдарили по двох лікарнях Херсона.

«Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає», – написав він у Telegram.

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації. Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 2 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 76 обстрілів.