Росіяни атакували парковку приватного транспортного підприємства

Вранці понеділка, 20 листопада, російські окупанти вчергове здійснили атаку на цивільні об’єкти у Херсоні. Зокрема, під удар потрапила автостоянка поблизу одного з приватних підприємств, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ двоє людей загинули, одну – поранено», – повідомив Роман Мрочко.

Пошкоджені автівки і будівля. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни влучили по у Херсонській ОВА уточнили, що внаслідок обстрілу постраждало двоє людей.

«Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні. Це 56-річна жінка, яка на момент удару знаходилася у квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Лікарні оцінюють стан херсонки як середньої тяжкості», – повідомили у прес-службі ОВА.

Нагадаємо, 16 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Херсон, частина міста була знеструмлена. Роман Мрочко повідомив, що росіяни обстрілюють центральну частину Херсона. Внаслідок атаки росіян загинула 75-річна херсонка, ще щонайменше восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.