Раніше цього ж дня окупанти обстріляли Білозерку, розташовану за 8 км від Херсона

Російські окупанти здійснили масовану атаку на Херсон. Через обстріли поранено щонайменше троє людей, повідомив у четвер, 16 листопада, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, протягом тривалого часу росіяни атакують більш ніж рік окуповане місто. Чим саме обстрілюють Херсон окупанти, наразі невідомо. За даними кореспондентів «Суспільного», у деяких районах Херсона зникло електропостачання.

Олександр Прокудін оприлюднив відео, на якому чутно безперестанні звуки вибухів. Який саме район Херсона обстрілюють російські війська, голова ОВА не уточнив. Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що росіяни обстрілюють центральну частину Херсона.

«Нині відомо про трьох постраждалих херсонців. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка. “Швидка” доставила потерпілих до лікарні», – повідомив Олександр Прокудін.

Згодом Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок обстрілів постраждало восьмеро мешканців міста. 75-річна жінка загинула від поранень у власній квартирі.

«До лікарні доставили ще чотирьох містян. Це дві жінки, 39 та 63 роки, а також чоловіки, 63 та 46 років. Двом херсонцям, 60 та 63 роки, медичну допомогу надали на місці», – повідомив голова ОВА.

Роман Мрочко повідомив, що внаслідок масованої атаки окупантів у Херсоні пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному та Дніпровському районах. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, АЗС та автомийку.

Раніше, цього ж дня, росіяни обстріляли територію села Білозерка, розташованого за 8 км від Херсона. Внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей, а тіло одного загиблого чоловіка дістали з-під завалів будинку. Ворожим вогнем було пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Білозерка і навколишні села залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, 12 листопада Росіяни вдарили ракетою по обласній бібліотеці у Херсоні. За даними місцевої влади, у будівлі суттєві руйнування, а також виникла пожежа. Рятувальники понад півтори години намагались загасити вогонь. Поранених та загиблих через це влучання немає.