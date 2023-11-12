Росіяни вдарили ракетою по обласній бібліотеці у Херсоні
Рятувальники понад півтори години намагались загасити пожежу
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Внаслідок російського ракетного удару було завдано серйозних руйнувань обласній бібліотеці у Херсоні. Про це 12 листопада повідомила Херсонська ОВА.
Одне із влучань Росії під час обстрілу – по обласній бібліотеці імені Гончара. За даними мсіцевої влади, у будівлі суттєві руйнування, а також виникла пожежа. Рятувальники понад півтори години намагались загасити вогонь. Поранених та загиблих через це влучання немає.
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара – один з найбільших інформаційних та культурних центрів півдня України. Книгосховище бібліотеки розраховане на зберігання 1 млн. 200 тис. томів.
Також відомо, що російські окупаційні війська вранці 12 листопада вдарили по Дніпровському району Херсона. 64-річний чоловік, який був на власному подвір’ї, загинув до приїзду медиків.
Його 64-річна дружина була в будинку. У неї вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. У стані середньої важкості її забрали до лікарні.