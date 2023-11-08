Ніхто з працівників не постраждав внаслідок обстрілу

Російські окупанти обстріляли одне з пересувних відділень «Укрпошти» у Херсонській області. Росіяни вгатили по машині з посилками дроном-камікадзе та гранатами, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у середу, 8 листопада.

Атака на пересувне відділення пошти відбулася в деокупованій Великій Олександрівці. За словами Смілянського, росіяни бачили, що це поштове авто, проте все одно відкрили вогонь.

«Російські окупанти вразили наше пересувне відділення на Херсонщині з дрону-камікадзе та гранатами попри те, що бачили, що це поштове відділення, яке привезло пенсії, продукти та посилки. Наші героїчні працівники, на щастя, не постраждали, і це головне. А цю автівку запишемо на рахунок агресора, який почав з того, що з’їв наші продукти у відділеннях на початку війни, потім знищив сотні інших відділень, а зараз продовжує атакувати поштову інфраструктуру, намагаючись створити тиск на мирних громадян», – заявив Ігор Смілянський.

Гендиректор «Укрпошти» додав, що працівники пересувного відділення планують вийти на роботу вже наступного дня.

Нагадаємо, 5 листопада окупанти атакували школу на Херсонщині керованою авіабомбою, внаслідок чого зайнялась пожежа. Рятувальникам вдалося її ліквідувати, проте перекриття школи не витримало та обвалилося.