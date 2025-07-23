Росіяни вночі атакували Україну 71 ударним дроном

У ніч на середу, 23 липня, російські окупанти завдали ударів дронами-камікадзе по території Сумської та Дніпропетровської області. Руйнування зафіксували в Сумському районі та Кривому Розі.

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, вночі росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі області. Через нічну атаку зникло електропостачання в частини споживачів Сумського району.

«На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час», – повідомив Григоров.

Крім того, росіяни атакували Кривий Ріг, у місті зафіксували влучання. Внаслідок нічних ударів пошкоджене місцеве підприємство, приватні будинки, шість багатоповерхівок, повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також через російську атаку постраждав навчальний заклад, адмінбудівля, церква, спорткомплекс та авто. У кількох місцях зайнялися пожежі – їх вдалося оперативно загасити.

Постраждалих внаслідок атаки на регіони на момент публікації не виявили.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 23 липня росіяни атакували Україну 71 ударним дроном Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів зі своєї території та ТОТ Криму. Станом на 09:00 вдалося збити та подавити 27 дронів ще 18 – локаційно втрачені.

«Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Зазначимо, у ніч на 23 липня також лунали вибухи на території Росії – дрони атакували Ростовську область, зокрема місто Новочеркаськ. Там є влучання на території місцевого вокзалу, ГРЕС та пошкоджена будівля «Ростелекому».