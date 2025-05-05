Наслідки російської атаки на Сумщині

В ніч на понеділок, 5 травня, росіяни атакували Україну, застосувавши дві ракети «Іскандер» та 116 ударних БпЛА, а також безпілотники імітатори. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни атакували Україну з Курська, Орла, Міллерова (Росія), а також з міста Приморськ тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Українським військовим вдалося перехопити 42 ударних БпЛА на сході, півночі та півдні країни. Ще 21 безпілотник-імітатор – локаційно втрачений внаслідок дії засобів радіоелектронної боротьби.

«Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив міський голова Конотопу на Сумщині, росіяни скерували на місто дві ракети та понад десяток ударних дронів. Внаслідок атаки знищено інфраструктурний об’єкт міста. Постраждалих та загиблих немає.

«Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. Росіяни били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків», – повідомив Артем Семеніхін.

Також росіяни безпілотними та керованими авіабомбами атакували Білопільську громаду Сумського району. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали п’ять приватних авто, будівля шиномонтажу та СТО, також сталась пожежа на елеваторі.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня росіяни атакували Київ та Черкаси. Внаслідок обстрілу отримали поранення 12 людей, у тому числі неповнолітні.



