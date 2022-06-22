Судячи з оперативних фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході

Ввечері у вівторок, 21 червня, на вул. Івана Мазепи водійка автомобіля Lexus збила 33-річну львів’янку, що переходила дорогу. Судячи із фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, 21 червня близько 18:50 на вул. Івана Мазепи трапилась ДТП. 36-річна водійка автомобіля Lexus, жителька Львівського району, скоїла наїзд на 33-річну львів’янку.

Внаслідок ДТП жінка отримала травми та була госпіталізована у лікарню. Судячи з оперативних фото поліції, аварія трапилась на пішохідному переході.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.