Смертельна аварія сталася у березні в Трускавці

Трускавецький міський суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Уличне Дрогобицького району Оресту Кушніру, який у березні цього року за кермом Audi A6 на смерть збив 65-річного мопедиста в Трускавці. Суд призначив винуватцю умовне покарання без позбавлення водійських прав.

За матеріалами справи, ДТП сталася 12 березня 2025 року на вул. Стебницькій у Трускавці. 61-річний Орест Кушнір на автомобілі Audi A6 під час об`їзду мопеда марки Yiben YB50QT-38, який рухався попереду в попутному напрямку, не розрахував швидкості, внаслідок чого автомобіль занесло та він здійснив наїзд на водія мопеда. У результаті 65-річний мопедист, мешканець Стебника, отримав важкі травми голови та внутрішніх органів та помер у реанімації Дрогобицької міської лікарні.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, просив не позбавляти його водійських прав, оскільки він працює водієм Трускавецького водоканалу і робота є його єдиним джерелом доходу. Він пояснив, що скутерист впав під час руху, а автомобіль занесло на скутериста під час різкого гальмування.

Потерпіла родичка загиблого скерувала до суду заяву, вказавши, що не має до винуватця аварії претензій морального та матеріального характеру та просила його суворо не карати.

Суддя Тетяна Василюк визнала Ореста Кушніра винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення водійських прав. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін 1,5 року. На вирок ще може бути подана апеляція.