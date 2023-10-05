На Рівненщині водія вантажівки засудили до чотирьох років тюрми за вчинення смертельної аварії. Чоловік під час обгону в’їхав у мікроавтобус, внаслідок чого загинув чоловік, а обидва авто – згоріли.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, аварія сталась у травні 2018 року на трасі «Рівне-Городище-Старокостянтинів». Водій автопоїзда того дня перевозив курчат на 65 тис. грн зі Львова до Славути. Чоловік порушив правила дорожнього руху і під час обгону зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Т4, який їхав у зустрічному напрямку. Після удару обидва автомобілі спалахнули і згоріли вщент, а водій мікроавтобуса загинув.

У суді водій автопоїзда визнав провину, але пояснив, що не може пригадати обставин та інші деталі зіткнення. У липні 2021 року Здолбунівський райсуд визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) і призначив чотири роки ув’язнення, а також на два роки заборонив йому сідати за кермо.

Однак, з таким вироком чоловік не погодився і подав апеляцію. Про рішення Рівненського апеляційного суду в цій справі стало відомо у четвер, 5 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

«Рівненський апеляційний суд, перевіривши вирок в межах апеляційної скарги та заслухавши доводи прокурора, рішення суду першої інстанції залишив без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення», – йдеться у повідомленні. Тож вирок набрав законної сили.