Чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну огорожу підприємства

На Рівненщині у ДТП загинув 22-річний водій мотоцикла. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 22:00 у неділю, 24 вересня, в місті Сарни.

«22-річний житель села Цепцевичі, водій мотоцикла Kawasaki, під час проїзду регульованого перехрестя вулиць Технічна-Європейська не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу місцевого підприємства», – описують обставини ДТП у поліції.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув – медики «швидкої» констатували смерть потерпілого. Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Зауважимо, що цими вихідними на Рівненщині сталась ще одна ДТП за участі мотоцикліста. 17-річного юнака, який впав із мотоциклу і лежав без свідомості, виявив випадковий перехожий. Наразі хлопець перебуває у реанімації.