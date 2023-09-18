Велосипед, на якому їхав 11-річний хлопець

На Рівненщині 22-річний мотоцикліст збив 11-річного велосипедиста. Внаслідок наїзду дитину госпіталізували в реанімаційне відділення. Також у лікарню забрали і мотоцикліста.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась у вночі неділю, 17 вересня, в селі Кідри Каноницької громади. «На вулиці Поліській 22-річний місцевий житель, водій мотоцикла Lifan, допустив наїзд на 11-річного односельця, який перетинав проїзну частину на велосипеді», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП із травмами різного ступеня 11-річного постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення, а мотоцикліста – в хірургічне відділення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.

Додамо, що мотоцикліст за зовнішніми ознаками був тверезий, однак для точніших висновків у нього відібрали зразки крові. Також було встановлено, що він перебував за кермом без мотошолома.