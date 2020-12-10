Пішохід йшов узбіччям дороги Львів-Ковель

9 грудня на трасі Р-15 сполученням Львів-Ковель під колесами вантажівки загинув 34-річний пішохід. ДТП трапилася о 17:35 у с. Сілець Сокальського району.

«Водій вантажного автомобіля Iveco з причепом з білоруською реєстрацією, громадянин Республіки Білорусь 1984 року народження, скоїв наїзд на пішохода, який рухався в попутному напрямку по краю дороги», — повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

За кермом вантажівки був громадянин Білорусі (фото поліції)

Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці. Це мешканець м. Соснівка 1986 року народження.

Поліція проводить розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).