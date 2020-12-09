30-річний мешканець Самбірського району, керуючи мікроавтобусом Renault Master, скоїв наїзд на літню жінку

У вівторок, 8 грудня, на оптовому ринку «Шувар» мікроавтобус збив 85-річну львів’янку. Унаслідок ДТП жінку доставили у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, приблизно о 10:30 на одному з львівських ринків 30-річний мешканець Самбірського району, керуючи мікроавтобусом Renault Master, скоїв наїзд на літню жінку. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що ДТП трапилась на оптовому ринку «Шувар».

Унаслідок аварії 85-річна львів’янка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.