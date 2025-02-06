ДТП трапилась 30 липня 2024 року біля Буська

Буський районний суд виніс вирок водієві BMW Святославу Гробніцькому, який спричинив смертельну ДТП біля Буська. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну й не вилучив права.

ДТП трапилась 30 липня 2024 року неподалік Буська на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, водій автомобіля BMW Х3 Святослав Гробніцький зіткнувся з фургоном Ford Transit, за кермом якого був 53-річний мешканець Шептицького району. Внаслідок ДТП, 58-річна пасажирка фургона загинула на місці.

У суді Святослав Гробніцький свою провину визнав і підтвердив вчинення ДТП. Обставини аварії не пригадує, оскільки був стурбований сімейними обставинами.

Враховуючи обставини справи, суддя Ігор Кос визнав його винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі без позбавлення водійських прав. Однак суд замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.