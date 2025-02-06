Аварія сталася на пішохідному переході біля зупинки громадського транспорту

У середу, 5 лютого, у селі Муроване біля Львова водій мікроавтобуса збив 10-річного хлопця. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 у селі Муроване Львівського району. 58-річний львів’янин на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter здійснив наїзд на 10-річного пішохода, мешканця Львівського району. Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Як видно з оприлюднених поліцією фото, ДТП сталася в зоні пішохідного переходу біля зупинки громадського транспорту.

Наїзд на 10-річного пішохода в селі Муроване

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.