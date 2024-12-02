Рятувальники вивільняли водія та пасажира з понівеченого автомобіля Volkswagen Touran

У неділю, 1 грудня, на дорозі «Золочів – Красне – Буськ» поблизу села Гончарівка Золочівської громади на Львівщині сталася лобова ДТП за участі легковиків Kia Sorento та Volkswagen Touran, у результаті якої постраждали шестеро людей, зокрема, дворічна дитина.

За даними ДСНС Львівщини, близько 18:00 поблизу села Гончарівка Золочівського району відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Kia Sorento та Volkswagen Touran.

На місці аварії працювали дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Рятувальники спільно з медиками витягнули з понівеченого Volkswagen Touran 47-річного водія та 19-річного пасажира.

У лобовій ДТП постраждали шестеро людей

У поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що в цій ДТП постраждали загалом шестеро людей, зокрема, дворічна дівчинка. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

Зокрема, до лікарень доправили 30-річного водія Kia Sorento, мешканця Буська, та двох його пасажирок – 30-річну жінку та дворічну дівчинку, а також 47-річного водія Volkswagen Touran, мешканця Буська, та двох його пасажирів, віком 19 та 21роки.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.