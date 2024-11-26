У результаті потрійної ДТП біля Стрия загинула людина

У вівторок, 26 листопада, на трасі Київ – Чоп поблизу села Пісочна Стрийського району на Львівщині сталася потрійна ДТП за участі двох мікроавтобусів та легковика. У ДТП загинув 64-річний водій мікроавтобуса Renault Master.

«На автодорозі Київ — Чоп поблизу населеного пункту Пісочна сталася ДТП. Попередньо двоє потерпілих. Одна смуга для руху транспортних засобів перекрита. Патрульні здійснюють регулювання», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Від удару мікроавтобус перекинувся

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що близько 11:00 на трасі зіткнулися Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter та Renault Megane. У результаті аварії є загиблий. На місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці ДТП обіцяють повідомити згодом.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та ДСНС Львівщини, в аварії загинув 64-річний водій Renault Master. З понівеченого авто його деблокували рятувальники. 21-річного постраждалого пасажира цього мікроавтобуса у важкому стані доправили до лікарні.