За кермом Volkswagen Tiguan був 23-річний мешканець Яворівського району

У середу, 13 листопада, у місті Яворів на Львівщині 23-річний водій легковика Volkswagen Tiguan здійснив наїзд на 90-річну жінку. У результаті аварії постраждала загинула.

За інформацією поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:00 на вул. Львівській у Яворові. 23-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan, житель одного з сіл Яворівського району, здійснив наїзд на 90-річну пішохідку, місцеву мешканку. Унаслідок ДТП літня жінка загинула на місці.

Водія затримала поліція, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.