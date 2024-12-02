Cмертельна аварія сталася в Городку вранці 1 грудня

У неділю, 1 грудня, у місті Городок на Львівщині 44-річний водій автомобіля ВАЗ 2105 врізався в електроопору. У результаті ДТП він отримав важкі травми та помер у лікарні.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, ДТП сталася вранці 1 грудня близько 6:30 на вул. Львівській у Городку. 44-річний водій ВАЗ 2105, місцевий мешканець, не впорався з керуванням, злетів з проїжджої частини дороги та врізався в електроопору.

Унаслідок ДТП водій легковика отримав важкі травми, від яких помер у лікарні. Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП.