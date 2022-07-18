У 2017 році двоє чоловіків кувалдою розбили кілька банкоматів у Чернівцях

33-річного мешканця Умані засудили до п’яти років позбавлення волі за викрадення понад 600 тис. грн із банкоматів у Чернівцях. За даними слідства, взимку 2017 року обвинувачений разом із мешканцем Луганської області кувалдами розбили кілька банкоматів, з яких витягали касети з готівкою. Відомо, що мешканець Умані був водієм і попереджав свого спільника про наближення людей.

Про вирок 33-річному мешканцю Умані у понеділок, 18 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За інформацією правоохоронців, у січні-лютому 2017 року тоді ще 28-річний чоловік разом з 61-річним мешканцем Луганської області, розбили кувалдою банкомати у Чернівцях і викрали касети з грошима.

«14 січня 2017 року чоловіки проникли до приміщення книжкового магазину, де знаходився банкомат, металевою кувалдою пошкодили внутрішній механізм замка банкомата та викрали касети з грошовими коштами у сумі майже 350 тис. грн. Удосвіта 2 лютого 2017 року, за такою ж схемою викрали з банкомата на пошті 4 касети з грошима на суму понад 270 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Далі чоловіки завантажили викрадені касети в автомобіль BMW і втекли, поліція затримала їх того ж дня. При собі фігуранти справи мали наркотики.

Суд визнав мешканця Умані винним за ч. 4 ст. 185 (крадіжка в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 309 (зберігання наркотиків) ККУ та засудив до п’яти років позбавлення волі. Його спільника – 66-річного мешканця Луганської області – судитимуть окремо.