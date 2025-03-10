Горохівський районний суд виніс вирок Анатолію Харчуку за смертельну ДТП. Чоловік на автомобілі Mercedes-Benz збив на смерть пішохода. Оскільки обвинувачений розкаявся і компенсував рідним загиблого завдану шкоду, йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 4 березня, аварія сталася 19 березня 2019 року на перехресті у селі Софіївка Луцького району. Близько 19:20 водій автомобіля Mercedes-Benz GL збив чоловіка, який переходив дорогу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Обвинувачений Анатолій Харчук визнав свою провину і розкаявся. Він розповів, що відшкодував рідним загиблого усю завдану шкоду. Просив не позбавляти волі та права керувати транспортними засобами, оскільки доглядає за батьком-пенсіонером і братом, яких через проблеми зі здоровʼям періодично возить у лікарню.

Рідні пішохода зауважили, що претензій до обвинуваченого не мають і просили суворо його не карати.

Суддя Дмитро Санакоєв визнав Анатолія Харчука винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.