Товар був захований у технічній ніші підлоги між пасажирськими сидіннями, а також в багажному відділені

На Львівщині, в пункті пропуску «Грушів», прикордонники спільно з працівниками митниці виявили контрабанду брендового одягу на майже пів мільйона гривень. Про це у неділю, 3 листопада, повідомили у Держприкордонслужбі.

Автобус прямував на вʼїзд в Україну з Варшави. Під час огляду транспортного засобу у технічній ніші підлоги між пасажирськими сидіннями, а також в багажному відділені, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили понад 120 одиниць одягу відомих торгових марок. Зі слів водія, товар є передачею, яку він мав віддати у Львові і натомість отримати грошову винагороду.

Як повідомляла Львівська митниця, йдеться про автобус Neoplan сполученням «Івано-Франківськ - Варшава». Водій віз футболки і худі фірм Stone Island, Armani та білизну Tommy Jeans.

Фото Держприкордонслужби

Щодо водія автобуса, 41-річного жителя Прикарпаття, склали протокол відповідно до ч.1 ст.483 МКУ (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Товар вилучили на склад митниці. Попередня сума оцінки виявленого може сягати пів мільйона гривень.