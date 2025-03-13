Смертельна аварія сталася 13 жовтня 2024 року поблизу села Волошки Ковельського району

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок 44-річному Сергію Сидоруку за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на вантажівці MAN врізався в автомобіль Ford Mondeo, у результаті чого водій легковика загинув, а троє його пасажирів – травмувалися. Винуватцю призначили пʼять років тюрми, проте звільнили від відповідальності.

Як йдеться у вироку від 11 березня, аварія сталася 13 жовтня 2024 року поблизу села Волошки Ковельського району. Близько 13:00 водій вантажівки MAN вʼїхав в автомобіль Ford Mondeo, який рухався у попутному напрямку та саме повертав ліворуч. У результаті зіткнення постраждали троє пасажирів легковика, а водій Ford від отриманих травм пізніше помер у лікарні.

Обвинувачений Сергій Сидорук повністю визнав свою провину та розкаявся. Водночас потерпілі заявили, що претензій до винуватця аварії не мають і просили обрати покарання, що не повʼязане з позбавленням волі.

Суддя Вʼячеслав Лесик визнав Сергія Сидорука винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначив 5 років тюрми, проте звільнив від основного покарання й натомість призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.