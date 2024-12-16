Смертельна аварія сталася вранці 19 серпня 2019 року у центрі Рівного

Рівненський міський суд виніс вирок водію вантажівки ЗІЛ, який збив пенсіонерку на пішохідному переході біля готелю «Мир». Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні. За скоєне обвинуваченому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 26 листопада, аварія сталася 19 серпня 2019 року на вулиці Адама Міцевича в Рівному. На пішохідному переході біля готелю «Мир» 60-річний водій вантажівки Володимир Ющук збив жінку. 72-річну потерпілу із політравмою госпіталізували до лікарні, проте того ж дня вона померла.

Володимир Ющук свою вину визнав і розкаявся. Водночас онука загиблої просила стягнути з рівненського ШЕУ, де працював обвинувачений, 200 тис. грн завданої їй моральної шкоди.

Суддя Наталія Діонісьєва визнала Володимира Ющука винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового строку. З ШЕУ стягнуть 50 тис. грн на користь онуки потерпілої. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.