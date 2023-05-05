Мостиський районний суд Львівської області призначив два роки іспитового терміну 22-річному водієві Volkswagen Passat, який вчинив смертельну ДТП біля Мостиськ.

Аварія трапилась ввечері 13 листопада 2019 року в селі Хоросниця, неподалік Мостиськ. На трасі Львів – Шегині автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого був тоді 18-річний уродженець Оселі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль Škoda SuperB та зіткнувся з ним. Після цього водій Škoda SuperB, 33 річний мешканець Хоросниці, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів віком 55 та 20 років, один із яких від отриманих травм помер у лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила два кримінальні провадження – щодо водія Volkswagen та окремо щодо водія Škoda. 2 травня Мостиський районний суд розглядав справу щодо водія Volkswagen Степана Ружицького. Він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Родичі загиблого проти цієї угоди не заперечували.

Враховуючи обставини справи, 2 травня суддя Юрій Білоус затвердив угоду між прокурором і підсудним, визнав Степана Рудницького винним у ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив йому 5 років ув’язнення з позбавленням права сідати за кермо на три роки. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши тюремний термін на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.