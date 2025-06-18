Мостиський районний суд виніс вироку Андрію Помірку, який на смерть збив пішохода біля Львова. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі та зобовʼязав виплатити родині загиблого 1 млн 750 тис. грн компенсації.

ДТП трапилась 13 листопада 2019 року на трасі Львів – Шегині. Андрій Помірко за кермом Škoda Superb їхав у напрямку Львова. Поблизу села Берегова він перевищив швидкість та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat і наїхав на двох пішоходів, які стояли на узбіччі біля припаркованого авто. Унаслідок ДТП один із пішоходів помер у лікарні, а інший отримав важкі травми.

У суді Андрій Помірко свою провину заперечив. Він стверджує, що це водій Volkswagen, який виїжджав із другорядної дороги, створив аварійну ситуацію. Після ДТП потерпілим моральну шкоду не сплачував. Натомість водій Volkswagen пояснив, що ДТП не сталося б, якби водій Škoda не перевищив швидкість.

Поліція відкрила кримінальну справу щодо обох водіїв. Водій Volkswagen Степан Ружицький ще у 2023 році отримав 2 роки іспитового терміну.

Враховуючи обставини справи, суддя Світлана Гіряк визнала Андрія Помірка винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 та призначила 5 років позбавлення волі з вилученням водійських прав на 3 роки. Також суд зобовʼязав його сплатити родичам загиблого пішохода 1 млн 750 тис. грн моральної компенсації. Він також має компенсувати понад 60 тис. грн витрат на юриста. Вирок можна оскаржити в апеляції.