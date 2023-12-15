Вироком суду водія покарали умовно

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженцю Самбірського району Осипу Гамзяку, який за кермом фури вчинив наїзд на пішохода на території «Львівського АТП 24662». Від важких травм пішохід помер у лікарні. Водію присудили умовний термін.

За матеріалами справи, ДТП сталася 27 квітня цього року на території ТзОВ «Львівське АТП 24662», що на вул. Городоцькій, 280. Водій сідлового тягача DAF XF 95.480 з напівпричепом, не переконавшись, що це буде безпечно, почав рух заднім ходом та здійснив наїзд на пішохода, який у цей час стояв позаду автопоїзда. У результаті пішохід отримав важкі травми, від яких помер у лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Потерпіла родичка загиблого повідомила, що водій відшкодував їй моральну шкоду, та попросила суворо його не карати.

Суддя Андрій Кирилюк врахував щире каяття обвинуваченого, також позитивні характеристики від старости села, де він проживає. Вироком суду Осипа Гамзяка визнано винним у порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2. Ст. 286 ККУ) та призначено покарання у вигляді п’яти років в’язниці без позбавлення водійських прав. Водночас його звільнено від основного покарання з випробувальним терміном три роки.