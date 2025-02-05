В Україні суд вперше обмежив чоловіка у праві керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Про це повідомляє Opendatabot, посилаючись на вирок Кузнєцовського міського суду від 22 січня.

Згідно з матеріалами справи, йдеться про жителя Рівненщини, який був зобов’язаний уточнити свої облікові дані, але не зробив цього. Місцевий ТЦК звернувся до поліції з вимогою доставити до них чоловіка для складання протоколу. Проте виявилось, що він перебуває за кордоном. Відтак, прокурор клопотав про «застосування тимчасового обмеження щодо обвинуваченого у праві керування транспортним засобом під час мобілізації».

Відомо, що обвинувачений отримав посвідчення водія категорій «А», «В», «С» у липні 2009 року. Чоловік не надав у суді жодних доказів того, що втрата права керувати автомобілем вплине на його джерела заробітку.

Суддя Тетяна Демчина підтримала позов про тимчасове обмеження жителя Рівненщини у праві керування транспортними засобами. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що загалом за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся» наразі зареєстровано щонайменше 41 судову справу, пов’язану з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку. За даними аналітиків, у більшості випадків суди повертають справи назад, зокрема, через несплату ТЦК судового збору, але у 2025 році ситуація може змінитися.