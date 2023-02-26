У суботу ввечері, 25 лютого, у пункті пропуску «Грушів-Будомєж», що на Львівщині, викрили спробу незаконного перевезення через кордон чоловіка призовного віку. Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, водії автобуса «Тернопіль – Прага» за грошову винагороду погодились перевезти через кордон 41-річного чоловіка, який немає на те законних підстав.

Рейсовий автобус прямував до Праги. Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд перевірив кількість осіб в транспорті і поставив відповідну відмітку у контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибуло на дві особи менше.

Як з’ясувалося згодом, водії автобуса за грошову винагороду погодились перевезти через кордон чоловіка призовного віку, який немає на те законних підстав. Свої послуги вони «оцінили» у 2 тис. польських злотих.

«Для реалізації незаконного трансферу один із водіїв заховався в автобусі у місці для відпочинку, а 41-річний чоловік мав видати себе за водія. На час проходження прикордонного контролю псевдоводій заховався у вбиральні та планував повернутися до автобуса після перевірки. Проте задум чоловіків не спрацював», – розповідають деталі в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Під час прикордонного контролю наряд виявив водія, який ховався в автобусі, а згодом і 41-річного чоловіка, який уникаючи контролю, хотів незаконно виїхати до Польщі.

41-річного чоловіка через кордон не пропустили та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Щодо перевізників, то оперативні співробітники Львівського прикордонного загону повідомили Нацполіцію, адже в їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Однак і це водіїв не зупинило. Один із них, з метою уникнення відповідальності, запропонував прикордонному наряду хабар – 500 доларів США, на що отримав відмову.

За цим фактом офіцери ВВВБ повідомили правоохоронні органи ще й про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».