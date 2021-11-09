Водійка з Івано-Франківщини збила на смерть пішохода біля Радехова
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Аварія трапилася в темну пору доби у сільській місцевості
Після опівночі 9 листопада на трасі Львів-Луцьк легковик збив на смерть пішохода. Поліцейські встановлюють особу загиблого.
Близько 00:15 у селі Бабичі Червоноградського району 52-річна водійка автомобіля Citroen С4, жителька Івано-Франківської області, наїхала на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.
Поліція ще не встановила його особу. Це чоловік віком приблизно 45-50 років.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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