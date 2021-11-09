Аварія трапилася в темну пору доби у сільській місцевості

Після опівночі 9 листопада на трасі Львів-Луцьк легковик збив на смерть пішохода. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Близько 00:15 у селі Бабичі Червоноградського району 52-річна водійка автомобіля Citroen С4, жителька Івано-Франківської області, наїхала на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.

Поліція ще не встановила його особу. Це чоловік віком приблизно 45-50 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).