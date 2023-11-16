23-а сесія Волинської облради розпочалась 16 листопада

Волинська обласна рада під час засідання сесії 16 листопада ухвалила проект рішення, за яким обмежила Волинську обласну військову адміністрацію у використанні бюджетних коштів. Зокрема 75% залишку коштів обласного бюджету, що залишиться на 1 січня 2024 року, спрямують на підтримку Збройних сил України. Про це повідомив місцевий сайт «ВолиньUA».

«Це рішення обмежує обласну державну військову адміністрацію, яка зараз керує обласним бюджетом в ручному режимі. Воно зобов’язує спрямовувати значну частину коштів на підтримку армії», – зазначено у повідомленні.

Проект рішення «Про підтримку Збройних Сил України, військових формувань Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, та деякі питання формування і виконання обласного бюджету у 2023 -2024 роках» подав голова фракції ВО «Свобода» Анатолій Вітів та голова бюджетної комісії облради Орест Маховський (фракція «За майбутнє»). Депутати проголосували за проект рішення.

«Бюджет-2023, який таємно ухвалила ОВА, ніхто з депутатів не читав. І є інформація, що Волинська ОВА розпоряджається ним не надто ефективно. Наприклад, з якого дива вона направляє 45 млн грн Ківерцівській громаді? Це тій громаді, де хотіли будувати стадіон за 145 млн гривень. Так само незрозуміло, чому Волинська ОВА забирає собі на зарплати додаткові 28 млн гривень. Є й інші питання», – наголосив Анатолій Вітів під час виступу на сесії.

Також ОВА має подати проект обласного бюджету 2024 року на розгляд обласної ради.

Думку обласних депутатів поділяють і містяни. Вранці під стінами Волинської обласної ради вони зібралися на мітинг «Спочатку дрони», на якому вони вимагають спрямовувати кошти із бюджету першочергово на підтримку ЗСУ.