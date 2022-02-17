Командир 100-ї бригади тероборони Олександр Скумбрій повідомив, що уже мобілізовано близько 3 тисяч осіб

Волинська обласна рада на позачерговому засіданні 16 лютого виділила 2,6 млн грн на потреби сил територіальної оборони області. Відповідне рішення запропонував голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко і усі фракції ради одноголосно його підтримали.

«Волиняни чекають від нас спільних дій та єдиного рішення. Сьогодні держава потребує нашої підтримки і захисту. Зокрема, необхідно виділити кошти на формування територіальної оборони Волині, адже ефективна тероборона – це захист і безпека наших громадян. Сподіваюся, що прийняте рішення доведе нашу єдність та патріотизм», – наголосив на початку засідання голова ОДА Юрій Погуляйко.

Командир 100-ї бригади тероборони Олександр Скумбрій під час виступу в сесійній залі доповів, що в області підрозділи розташовані на п’ятьох локаціях, а до лав уже мобілізовано близько 3 тисяч осіб.

«Люди йдуть. В основному – це колишні військовослужбовці, звільнені у запас. Ми дуже розраховували на ветеранів АТО, які мають бойовий досвід, однак, таких небагато. Чимала кількість мотивованих людей, на жаль, залишилася за межами тероборони через стан здоров’я. Також на службу прийшло багато жінок, які дуже відповідально відносяться до виконання завдань», – зазначив Олександр Скумбрій.

За його словами, підрозділи тероборони потребують офіцерів дефіцитних військових спеціальностей. Чекають також на резервістів та цивільних осіб, які бажають підписати контракт на службу в теробороні. Полковник Скумбрій також відповів на питання депутатів щодо облаштування місць дислокації та першочергові потреби.

Нагадаємо, торік Волинська облрада ухвалила програму матеріально-технічного забезпечення військових частин, підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2021-2025 роки.

Фінансування цієї програми відбувається також із бюджетів районів і громад. А кошти призначені на придбання засобів розвідки (тепловізори, прилади нічного бачення, квадрокоптери), спорядження (армійські намети, каремати, спальні мішки, аптечки, ліхтарі, компаси, саперні лопати тощо), бензоагрегатів для виготовлення струму та засобів радіозв’язку (портативні радіостанції і ретранслятори транкінгового зв’язку з режимом шифрування), а також на підготовку і проведення навчальних зборів особового складу та облаштування штабів зони ТрО та військової частини А7028.