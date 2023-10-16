Чоловік за кермом ВАЗ з'їхав у кювет і перекинувся, автомобіль вщент вигорів

На Волині 25-річний чоловік викрав автомобіль у знайомого, потрапив на ньому в ДТП і залишив у хащах. Внаслідок аварії у ВАЗі виникла пожежа, автомобіль вщент згорів. За крадіжку чоловікові загрожує до п’яти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався у суботу, 14 жовтня, у Ковельському районі. До поліції звернувся власник авто і розповів, що того дня припаркував машину на узбіччі біля помешкання, але ввечері її на місці вже не було.

«Під час першочергових слідчих дій поліцейські виявили палаючий автомобіль в хащах на окраїні населеного пункту. Опрацювавши іншу інформацію та опитавши свідків, стало відомо, що до скоєння злочину може бути причетний 25-річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника виявили за місцем проживання, при ньому були речові докази, що свідчать про причетність до правопорушення. Як з’ясувалося, після викрадення авто він не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Чоловік не травмувався, він вибрався з транспортного засобу та пішов додому, автомобіль же зайнявся та згорів дотла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає максимально до п’яти років ув’язнення.