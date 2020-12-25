В Україну за сприяння волинських митників під виглядом штучних ялинок ввезли дорогі товари

Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що волинські митники разом з працівниками інших правоохоронних органів сприяли контрабандистам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За інформацією ДБР, завдяки митникам контрабандисти ввезли в Україну дорогу техніку й одяг під виглядом штучних ялинок.

Як повідомила прес-служба ДБР у четвер, 24 грудня, контрабандисти через митний пост «Ягодин» ввезли в Україну мобільні телефони і аксесуари до них, планшети, ноутбуки, годинники, брендовий одяг та інші товари загальною вартістю понад 40 млн грн.

За інформацією ДБР, вантажівка з контрабандою в’їхала в Україну 1 грудня, однак наступного дня в Києві її затримали поліцейські.

Фото ДБР

ДБР також повідомило, що під час обшуків на митному посту «Ягодин» слідчі вилучили речі й документи, які «мають доказове значення у кримінальному провадженні.»

У своєму повідомленні ДБР зазначило, що до цієї схеми також причетні працівники інших правоохоронних органів, алене вказало, яких саме.