Волинські прикордонники викрили контрабанду срібних монет вартістю 1 млн грн
Водії рейсового автобуса заховали монети серед своїх речей
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У пункті пропуску «Устилуг» прикордонники вияивли у рейсовому автобусі 72 срібні іноземні монети, які намагалися незаконно ввезти в Україну. Їхня вартість становить 1 092 000 грн. Про це повідомили 18 листопада у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Так, під час проведення огляду рейсового автобуса «Рига – Київ» військовослужбовці прикордонного загону спільно з митниками виявили, ймовірно, культурні цінності. Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою у понад чотири кілограма, що були викарбувані у Камеруні, а також у тихоокеанській державі Ніуе.
«Срібло спробували провезти водії автобуса – 44-річний киянин та 41-річний житель Полтавської області. Коробки з монетами були заховані в особистих речах чоловіків у багажному відділенні транспорту», – зазначають прикордонники.
Працівники Держмитслужби склали на водіїв адмінпротоколи про порушення митних правил, а товар вилучили. Його вартість становить понад 1 млн грн.