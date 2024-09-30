Вночі та вранці 1-2 жовтня на поверхні ґрунту у Волинській області очікуються заморозки від 0 до -3°С. Про це повідомили 30 вересня в обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вранці у вівторок, 1 жовтня, очікується дрібний дощ, який до середини дня закінчиться. У Луцьку температура повітря вдень коливатиметься від +10°С до +12°С, а у Волинській області – від 8°С до 13°С тепла. У середу, 2 жовтня, буде сонячно. Після ранкових заморозків температура повітря підвищиться до +12°С. Втім, 3 жовтня знову попереджають про опади. Температура повітря коливатиметься від +9°С до +12°С. У пʼятницю хмарна погода в Луцьку буде триматися до самого вечора. Уночі очікується дрібний дощ, а вранці – без опадів. Температура від +9°С до +12°С.

Додамо, що львівські синоптики також попередили про заморозки у перші дні жовтня. Так, у середу, 2 жовтня у Львові очікується сильний ранковий заморозок – 0-2°С, а по області – 0-3°С.