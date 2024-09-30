Вранці температура буде близько 0, вдень повітря прогріватиметься щонайбільше до 9-11 градусів

Львівський регіональний гідрометцентр попереджає про ранкові заморозки у середу, 2 жовтня. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОВА.

Так, у середу, 2 жовтня у Львові очікується сильний ранковий заморозок – 0-2°С, по області – 0-3°С.

У понеділок, 30 вересня, у Львівській області спостерігається прохолодна погода: денна температура повітря становитиме близько 11°С, а вночі опуститься до 6°С.

За прогнозами синоптиків, початок жовтня у Львові буде прохолодним, температура повітря вдень становитиме 9-11°С.

Також по області очікуються опади, що може призвести до підвищення рівня води в річках.

Додамо, що в Карпатах вже випав перший сніг. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря зранку 30 вересня становила 5 градусів нижче нуля.

Ранок 30 вересня на горі Піп Іван Чорногірський (фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту)