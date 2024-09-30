Синоптики попередили про ранкові заморозки у Львові на початку жовтня
Також заморозки прогнозують по області
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Львівський регіональний гідрометцентр попереджає про ранкові заморозки у середу, 2 жовтня. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОВА.
Так, у середу, 2 жовтня у Львові очікується сильний ранковий заморозок – 0-2°С, по області – 0-3°С.
У понеділок, 30 вересня, у Львівській області спостерігається прохолодна погода: денна температура повітря становитиме близько 11°С, а вночі опуститься до 6°С.
За прогнозами синоптиків, початок жовтня у Львові буде прохолодним, температура повітря вдень становитиме 9-11°С.
Також по області очікуються опади, що може призвести до підвищення рівня води в річках.
Додамо, що в Карпатах вже випав перший сніг. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря зранку 30 вересня становила 5 градусів нижче нуля.
Ранок 30 вересня на горі Піп Іван Чорногірський (фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту)