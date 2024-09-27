У останні дні вересня у західних областях України синоптики прогнозують погіршення погоди. У більшості областей на вихідних очікуються грози, а у деяких областях температура повітря у неділю, 29 вересня, опуститься одразу на 12°С.

Публікуємо детальний прогноз погоди від синоптиків на 28-30 вересня.

Львівська область

У суботу, 28 вересня, у Львові та області можливі грози, шквали та град. Спостерігатиметься зниження температури повітря як нічної, так і денної, особливо відчутно буде у неділю. Денна температура повітря 28 вересня становитиме до 21°С тепла, а у неділю, 29 вересня, позначка термометра опуститься до 11°С.

У понеділок, 30 вересня, у Львівській області також зберігатиметься прохолодна погода: денна температура повітря становитиме близько 11°С, а вночі температура опуститься до 6°С.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті також буде погіршення погоди та зниження температури повітря. У суботу, 28 вересня, у області можливі сильні дощі та грози, місцями шквал. Температура повітря в суботу вдень становитиме 21-26⁰С, а в неділю, 29 вересня, вночі та вдень буде від 8 до 13⁰С тепла.

У понеділок, 30 вересня, значних опадів не очікується, а денна температура повітря також коливатиметься у межах 11°С.

Закарпатська область

У другій половині дня в суботу, 28 вересня, та вночі неділі, 29 вересня, очікуються значні дощі, місцями грози. Місцями посилення вітру до 15-20 м/с.

Протягом 28-29 вересня буде зниження температури повітря на 5-12ºС. 28 вересня: вночі 12-17ºС тепла, вдень 22-27ºС на високогір’ї до 19ºС тепла; 29 вересня: вночі 8-13ºС, вдень 10-15ºС, на високогір’ї 7ºС тепла.

У понеділок, 30 вересня, у Закарпатській області буде мінлива хмарність, а денна температура повітря коливатиметься у межах 14ºС тепла.

Волинська область

28 та 29 вересня територію Волинської області перетинатиме холодний атмосферний фронт, через що очікуються дощі різної інтенсивності. Температура вночі становитиме 13-18°С, вдень – 18-23°С тепла. У неділю, 29 вересня, позначка термометра може опуститься місцями до 11ºС тепла.

Із понеділка, 30 вересня, опади припинятимуться, лише в окремі дні місцями дощитиме. Температура знизиться та вночі становитиме 3-8°С, вдень – перевищить 11-16°С тепла

Рівненська область

28 вересня у Рівненській області буде хмарно проясненнями. Вночі та вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18ºС, вдень 20-25ºС. 29 вересня місцями буде значний дощ. Температура вночі та вдень 9-14ºС.

У понеділок, 30 вересня, хмарно з проясненнями, часом дощ. Температура вночі 5-10ºС, вдень 8-13ºС.

Тернопільська область

28 вересня буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі, місцями значні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°С тепла, вдень 21-26°С тепла.

29 вересня вночі та вранці очікуються значні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 9-14°С тепла.

30 вересня буде хмарно, часом дощі. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура впродовж доби 8-13°С тепла.

Хмельницька область

У суботу, 28 вересня, буде хмарно з проясненням, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вдень місцями гроза, Вітер південний 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17°С, вдень 23-28°С, у Хмельницькому вночі 14-16°С, вдень 24-26°С.

29 вересня у Хмельницькій області очікуються місцями значні дощі, а денна температура повітря опуститься до 11-13°С тепла. 30 вересня буде мінлива хмарність, але позначки термометра зберігатимуть на рівні 11-13°С тепла вдень.

Чернівецька область

28 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 12-17°С тепла, в горах 8-13°С тепла. Вдень 24-29°С тепла. У неділю, 29 вересня, денна температура повітря різко зменшиться до 10-12°С тепла, а також протягом дня прогнозують дощі, місцями значні.

У понеділок, 30 вересня, у області буде мінлива хмарність, а температура повітря вдень не становитиме на рівні 10-12°С тепла.