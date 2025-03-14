На території Волині з 15 до 17 березня очікується зниження температури повітря. Погіршення погодних умов повʼязане із переміщенням циклону з Балкан. Про це повідомили 14 березня в обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі та вранці 15 березня очікуються значні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. Вдень невеликий дощ із мокрим снігом, а на дорогах подекуди ожеледиця. Переважатиме хмарна погода. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У неділю, 16 березня, в регіоні прогнозують хмарну погода з проясненими. Вночі та вранці – сніг і мокрий сніг, місцями ожеледь. У результаті цього тимчасово утвориться сніговий покрив висотою 2-5 см. На дорогах ожеледиця. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі – 0-5°С морозу, вдень від +3°С до +5°С.

У понеділок, 17 березня, в області очікується мінлива хмарність, невеликий сніг і мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі – 0-5°С морозу, вдень від 0°С до +5°С.

Припинення опадів синоптики прогнозують із 17 березня.