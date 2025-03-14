На Тернопільщині на вихідних, 15-16 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильний вітер та рясні дощі, а також про зниження температури повітря. Рятувальники закликають не підходити близько до дерев та встановлених рекламних щитів.

В ДСНС Тернопільщини повідомляють про укладення погодних умов. Очікуються значні дощі та грози і сильний вітер – пориви до 15-20 м/с. Встановлено I рівень небезпечності (жовтий). Під час негоди ДСНС закликає дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач. Не залишати автотранспорт під деревами або тимчасовими спорудами і обмежити поїздки на далекі відстані.

Окрім того, за прогнозами Тернопільського обласного центру з гідрометеорології на вихідні в області очікують дощ з мокрим снігом.

Зокрема в суботу, 15 березня, хмарно. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 4-9°C тепла, вдень 11-16°С тепла. В Тернополі очікується вночі 4-6°C тепла, вдень 13-15°C тепла.

В️ неділю, 16 березня, прогнозують хмарну погоду і дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°C тепла, вдень 0-5°C тепла.

В️ понеділок, 17 березня – хмарно. Очікують на дощ зі снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 2-7°C тепла.

В Тернополі через похолодання також відновлюють опалювальний сезон в багатоповерхівках. Зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення відновити опалювальний сезон з 15 березня 2025 року з 00:00 год.