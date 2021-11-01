У роботі майстер використав шкаралупи перепелиного, курячого, гусячого яйця та яйця ему

Волинський різьбяр Анатолій Бойко, відомий як «волинський Фаберже», змайстрував нову скриньку з чотирьох яєць. Кожна шкаралупа має унікальне різьблення та оздоблення металом. Над роботою чоловік працював півроку.

Відео свого нового витвору Анатолій Бойко опублікував у фейсбуці. За його словами, над цією роботою він почав працювати півроку тому. Скринька складається з чотирьох шкаралуп яєць, які вкладаються одне в одне. Крім того, кожне з них оздоблене металом. Майстер використав перепелине, куряче, гусине яйце, які вкладаються у яйце ему.

Майстер народної творчості Анатолій Бойко, який проживає у Володимирі-Волинському, розробив власний стиль різьблення яєчної шкаралупи у 2008 році. За ці роки встиг встановити декілька світових рекордів. Зокрема, у квітні 2021 року встановив два світові рекорди: просвердлив понад 33 тис. отворів у курячому яйці, створивши трипільські візерунки. Крім того, тоді ж створив понад 53 тис. отворів у гусячому яйці.

Також він сам розробив унікальний метод прикрашання яєчної шкаралупи. Зокрема, він інкрустує її дорогоцінним камінням та обрамлює золотом і сріблом. Його роботи експонували у США, Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії, Японії, Канаді, Туреччині, Ірані.