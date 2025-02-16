Український баскетболіст Володимир Конєв

Вранці неділі, 16 лютого, у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» затримали 35-річного українського баскетболіста Володимира Конєва, який прямував до Латвії. Спортсмена передали співробітникам поліції, які своєю чергою доставили Конєва до ТЦК та СП у Луцьку. У пресслужбі ТЦК прокоментували ситуацію.

Форвард БК «Дніпро» та збірної України з баскетболу Володимир Конєв прямував до Латвії на матч-кваліфікацію до чемпіонату Європи з баскетболу 2025. Близько 06:00 його затримали прикордонники під час перевірки документів у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» у Волинській області. За даними Волинського ТЦК, баскетболіст перебував у розшуку як порушник військового обліку.

«Громадянин слідував як пасажир автобуса. Згідно з даними системи “Оберіг”, Конєв не з’явився за викликом до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістці, яка була надіслана 01.11.2024 р. Прикордонники передали затриманого працівникам поліції Волинської області, які доправили його до ТЦК та СП Волинської області для подальших дій», – йдеться у повідомленні.

У Волинському ТЦК пояснили, що листи з підписом міністрів, які надійшли голові Державної прикордонної служби, мають виключно рекомендаційний характер і не гарантують безперешкодний перетин державного кордону.

«Такий лист може бути підставою для виїзду лише за умови, що громадянин оновив свої військово-облікові дані та не є порушником військового обліку», – наголосили у Волинському ТЦК та СП.

Також у Волинському ТЦК наголосили, що всі громадяни України мають однакові обов'язки перед законом, незалежно від їхньої професії. А військовий облік – обов’язок кожного військовозобов’язаного українця.

Зазначимо, що першим про затримання Володимира Конєва повідомив президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратьєв, опублікувавши допис у Facebook. Згодом Кондратьєв написав, що «ситуація вирішена», але Володимир Конєв повертається до Дніпра.

«На жаль, зіграти за національну збірну України в цьому вікні Володимир не зможе. Важливість Конєва для збірної порівнянна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної.Важко уявити, якби Зінченко та Довбик приїхали до України, а їх потім не випустили за кордон грати за збірну. Сподіваюся, подібна ситуація більше не повториться», – написав Валерій Кондратьєв.

Володимир Конєв народився у Харкові 18 червня 1989 року. Він чотири рази здобував титул чемпіона України з баскетболу та двічі був срібним призером України. Конєв був гравцем клубу «Черкаські мавпи» та київського БК «Будівельник».